Reyhanlı saldırısının sorumlusu terörist Ercan Bayat yakalandı! İşte üzerinden çıkan kimlik

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının sorumlularından, terörist Ercan Bayat'ın yakalandı.





SURİYE REJİMİ SİLAH TAŞIMA KİMLİĞİ VERMİŞ

Örgüt üyesi Ercan Bayat'ın yakalanmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre terör örgütü üyesi Ercan Bayat, Hatay sınırında Suriye tarafında yakalandı. Bayat'ın üzerinde yapılan aramada Suriye rejimine ait silah taşıma kimliği bulundu. El konulan ve 21 Kasım 2015 tarihinde verildiği belirlenen kimliğin ön tarafında 'Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, İstihbarat Şubesi. Hizmet için verilmiştir' yazarken, arka tarafında ise, 'Bu kimlik gizli ve kişisel bir kimliktir. Kimlik bulunduğu takdirde polis merkezine veya istihbarat şubesine verilmelidir. Ve bunu saklayan kişi sorumludur' ifadelerinin yer aldığı görüldü.