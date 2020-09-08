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Son dakika | Türk-Yunan askeri heyetinin görüşme tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Türk-Yunan askeri heyetleri 'de 'de bir araya gelecek.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika | Türk-Yunan askeri heyetinin görüşme tarihi belli oldu

MSB kaynakları bugün NATO Karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

ayrıntılar geliyor...

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