Son dakika | Türk-Yunan askeri heyetinin görüşme tarihi belli oldu
Son dakika haberi...Türk-Yunan askeri heyetleri 10 Eylül'de Brüksel'de bir araya gelecek.
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MSB kaynakları bugün NATO Karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.
MSB kaynakları bugün NATO Karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.
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