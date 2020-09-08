Kredi kartı kullananlar dikkat! Artık limitler...

PARAYA GÖRE LİMİT

BDDK, yapacağı düzenleme ile geliri beyan edemeyen müşterilere banka hesaplarındaki nakit varlıkları karşılığında kredi kartı limiti tahsis edilebilecek. Aylık gelirini beyan etmeyen müşterilere 2 bin lira azamı limit sınırlaması bu kişilerin banka hesaplarındaki nakit varlık tutarlarını geçmemek kaydıyla uygulanmayacak.

Bankada diyelim ki 20 bin lira varsa 20 bin lira, 60 bin lira varsa 60 bin liralık kredi kartı tahsisi yapılabilecek. Ancak limit tahsis edilirken uygulamanın nasıl olacağı bankalardan gelen önerilerle şekillenecek. Bankada nakit varlığın sadece bir ya da iki gün tutulmasının daha sonra çekilmesinin kredi kartı limitini artırmaya yeterli olup olmayacağı buna göre şekillenecek.