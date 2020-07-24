24 Temmuz 2020, Cuma
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Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bunları mutlaka yapın

Milyonlarca sahibi vatandaşın birçok kez yaşadığı, kara liste sorunu için uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Kredi kartını borçlanma aracı olarak değil ödeme aracı olarak kullanmak gerekiyor. Bunun için de yapılması gerekenler var. İşte kara listeye düşmemek için yapılması gerekenler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.07.2020
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Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bunları mutlaka yapın

1. KREDİ KARTINIZI DÜZENLİ KULLANIN

Kredi ödemeleriniz ve kredi kartlarınızla ilgili yaptığınız tüm işlemler aslında sizin kredi notunuzu oluşturur. Kredi kartınızın özellikle minimum ödeme tutarlarını birkaç günlük geç ödemeniz bile kredi notunuzda oynama yapabilir. Kredi kartınızın borcunu tam olarak ödemek ise kredi notunuzu arttırır. Tabii kredi ödemelerinizde zamanında yapmanız şart.

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bunları mutlaka yapın

2. FAZLA KART KULLANMAYIN

Çok fazla kredi kartı kullandığınız zaman bunları takip etmekte zorlanabilirsiniz. Bu yüzden bir iki kredi kartına sahip olmak daha avantajlıdır. Hem son ödeme tarihlerini daha iyi kontrol edersiniz hem de borcunuzu daha iyi bilebilirsiniz.

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bunları mutlaka yapın

3. KREDİ LİMİTİNİZİN TAMAMINI KULLANMAYIN

Bankaların size verdiği kredi limitinin ne kadarını doldurduğunuz da sizin kredi skorunuzu etkiliyor. Örneğin 15.000 TL'lik bir kredi kartı limitiniz varsa bu limitin tamamını kullanmakla daha azını kullanmak arasında fark olur.

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bunları mutlaka yapın

4. KREDİ ÖDEMELERİNİZ DÜZENLİ OLSUN

Kredi ödemelerinizi de düzenli yapmanız çok önemli. Gecikmeler notunuzu etkiliyor. 90 günlük gecikme sonrası ise yasal takip başlıyor. Yasal takip başladığında artık bir süre kredi almanız zor.

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bunları mutlaka yapın

5. FAZLA BAŞVURU YAPMAYIN

Kredi almak istediğinizde üst üste başvuru yapmayın. Çünkü sürekli kredi arayışı da notunuzu etkileyebilir. Bir iki banka başvurusundan ret gelirse 3.bankaya başvurunca ret alma olasılığınız yüksektir. Geliriniz artmadan ya da mevcut borçlarınızı azaltmadan yeni başvuru yapmayın.

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bunları mutlaka yapın

6. KREDİ GEÇMİŞİ OLUŞTURUN

Daha önce hiç kredi kullanmamış ya da kredi kartı olmayanların notu sıfırdır. Bu yüzden öncelikle kredi kartı kullanmaya başlayın. Sonrasında düşük limitli kredi alıp kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Ya da ilk olarak maaşınızın yattığı bankadan kredi isteyebilirsiniz.

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bunları mutlaka yapın

7. KREDİ VADESİNİ ÖDEME GÜCÜNÜZE GÖRE SEÇİN

Kredi ödemelerinizi düzenli yapabilmek için seçtiğiniz vade çok önemli. Kredi taksitleri yüksek geliyorsa daha uzun vadeyi tercih edebilirsiniz. Aksi taktirde ufak tefek gecikmeler ya da kredinizi eksik yatırmak notunuzu düşürür.

8. KREDİYE KEFİL OLMAKTAN ÇEKİNİN

Bir başka krediye kefil olmaktan çekinin. Çünkü kefil olduğunuz kredinin ödemeleri düzenli değilse bu sizin notunuzu da etkile

9. OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERİN

Kredi ödemelerinizi iş yoğunluğu, seyahat vs. gibi sebeplerden dolayı düzenli yapamıyorsanız otomatik ödeme talimatı verin. Belli aralıklara hesabınıza para yatırırsınız, bunun için bankamatikleri kullanabilirsiniz. Banka da ödeme günü geldiğinde sizin yerinize hesabınızdan parayı tahsil eder. Bu da sizin kredi notunuzu yükseltir.

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