Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bunları mutlaka yapın

7. KREDİ VADESİNİ ÖDEME GÜCÜNÜZE GÖRE SEÇİN



Kredi ödemelerinizi düzenli yapabilmek için seçtiğiniz vade çok önemli. Kredi taksitleri yüksek geliyorsa daha uzun vadeyi tercih edebilirsiniz. Aksi taktirde ufak tefek gecikmeler ya da kredinizi eksik yatırmak notunuzu düşürür.

8. KREDİYE KEFİL OLMAKTAN ÇEKİNİN



Bir başka krediye kefil olmaktan çekinin. Çünkü kefil olduğunuz kredinin ödemeleri düzenli değilse bu sizin notunuzu da etkile



9. OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERİN



Kredi ödemelerinizi iş yoğunluğu, seyahat vs. gibi sebeplerden dolayı düzenli yapamıyorsanız otomatik ödeme talimatı verin. Belli aralıklara hesabınıza para yatırırsınız, bunun için bankamatikleri kullanabilirsiniz. Banka da ödeme günü geldiğinde sizin yerinize hesabınızdan parayı tahsil eder. Bu da sizin kredi notunuzu yükseltir.