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Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Birtakım teknik hazırlıklarımız var

Son dakika haberine göre... , yüz yüze eğitimle ilgili olarak, “Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Birtakım teknik hazırlıklarımız var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı.

"ULUSLARARASI SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANMIŞ DURUMDA"

Ziya Selçuk, ''53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda'' dedi.

"BİRTAKIM TEKNİK HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Bakan Selçuk ayrıca, "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.

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