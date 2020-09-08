Karadeniz’de PKK alarmı! Yaylacılara bu uyarı yapıldı: Evde erzak bırakmayın
Karadeniz'de, PKK’lı yeni terörist grupların bölgeye sızabileceği ve yayla evlerinden erzak çalıp, kış üstlenmesi yapabileceği değerlendirilerek denetimler sıklaştırıldı. Bölgede operasyon başlatan güvenlik güçleri, dönüş hazırlığı yapan yaylacıları, yayla evlerinde erzak bırakmamaları konusunda uyarıyor.
Karadeniz kırsalında son yıllarda PKK'lı teröristlere büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla PKK'lı teröristlerin izi bölgeden silindi. Operasyonlarda yakalanan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin, her yıl yayla evlerinden erzak çalarak kış üstlenmesi yaparak, sığınak ve depolara gömdükleri yiyecekler ile yaşam malzemelerinin yerleri de tespit edilerek tek tek imha edildi.
HAİNLER KARADENİZ'DE BÜYÜK DARBE YEDİ
PKK'nın Kandil'deki kamplarında özel eğitim alarak 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden Doğu Karadeniz'e gelen örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' deşifre edildi. Son 6 yılda, açılım grubundakilerle bölgeye daha sonradan gönderilen toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi, 3'ü teslim olurken, 6 terörist sağ yakalandı.
KONTROLLER SIKLAŞTIRILDI
Yeni terörist grupların bölgeye sızabileceği ve yaklaşan bahar aylarıyla birlikte kış üstlenmesi yapabilecekleri değerlendirilerek Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Tokat ve Ordu kırsalında yeni operasyonlar başlatıldı, denetimler de sıklaştırıldı.
JÖH, PÖH ve komandoların katıldığı, operasyonlarda insansız hava araçları (İHA) da kullanılıyor.
YAYLACILARA 'ERZAK' UYARISI
Fındık hasadı nedeniyle nüfus yoğunluğu azalan yaylalarda da evlerden erzak çalınmasının önlenmesi için sıkı önlemler alınıyor. Jandarma ekipleri vatandaşlara yayla evlerinde erzak bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Herhangi bir şüpheli durumda ve yayla evlerinde hırsızlık olması halinde vatandaşların jandarmaya bilgi verilmesi isteniliyor.