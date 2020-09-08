Karadeniz’de PKK alarmı! Yaylacılara bu uyarı yapıldı: Evde erzak bırakmayın

YAYLACILARA 'ERZAK' UYARISI

Fındık hasadı nedeniyle nüfus yoğunluğu azalan yaylalarda da evlerden erzak çalınmasının önlenmesi için sıkı önlemler alınıyor. Jandarma ekipleri vatandaşlara yayla evlerinde erzak bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Herhangi bir şüpheli durumda ve yayla evlerinde hırsızlık olması halinde vatandaşların jandarmaya bilgi verilmesi isteniliyor.