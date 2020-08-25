MSB görüntüleri paylaştı! İşte ele geçirilen PKK mühimmatı
Terörle mücadele kapsamında yürütülen Pençe-Kaplan operasyonlarında PKK'ya ait, mühimmat ele geçirildi. Arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen mühimmatın görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla süren Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği vurgulandı.
Kahraman Mehmetçiklerin tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bulunan mühimmat ve sığınaklar METİ Timlerimizce imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 100 mekanik fünye, 20 elektrikli fünye, 15 fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP, 48 uzaktan komuta alıcı cihaz, 4 ateşleme cihazı, 8 alıcı düzenek, 18 telsiz, 74 pil, 20 EYP dış kabı, 200 metre infilaklı fitil, 3 takım termal elbise, 2 termal şemsiye, 1 keskin nişancı gizleme elbisesi ele geçirildi."