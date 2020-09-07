Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüşecek
Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bugün Bakanlık'ta bir araya gelecek.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek.
KRİTİK GÖRÜŞME
Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya gelecek. Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor.