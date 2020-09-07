07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüşecek

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüşecek

Son dakika haberine göre... , Başkanı ile bugün Bakanlık'ta bir araya gelecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
ABONE OL
Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan kritik görüşme MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

KRİTİK GÖRÜŞME

Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya gelecek. Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akardan NATO ve Fransaya cevap SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN NATO VE FRANSA'YA CEVAP
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: NATO Doğu Akdeniz için devrede! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistana sert tepki! SON DAKİKA: NATO DOĞU AKDENİZ İÇİN DEVREDE! DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA