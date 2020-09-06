Son dakika | Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Libya'ya verdiği askeri eğitim desteği ve Libya'daki son diplomatik hamleler ışığında Sirte ve Cufra'daki son durum ele alınacak.

LİBYA'DAKİ SON DURUM MASAYA YATIRILIYOR

Türkiye'nin desteklediği meşru hükümetin başbakanı Serrac, Başkan Erdoğan ile Libya'daki son gelişmeleri paylaşacak. Ateşkes çağrısının ardından Hafter'in taciz saldırılarının artması bölgede gerginliği yeniden artırmaya başladı.

İŞTE KRİTİK TOPLANTIDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Serrac atılacak adımlar konusunda detayları aktaracak. Başkan Erdoğan da izlenimlerini ve fikirlerini beyan edecek. Görüşmenin ardından bir yazılı açıklama bekleniyor.

Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin arkasında duran tek ülke olarak öne çıkıyor. Libya UMH, Türkiye'nin de desteği ile büyük başarı yakalamış, Hafter'i yenilgiye uğratmıştı.





