KPSS 2020 atanmak için kaç puan gerekli? KPSS kazanmak için kaç net, puan gerekiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar sınav sonrası alacakları puanlar sonrasında tercih işlemi gerçekleştirecek. Devlet kurumlarında görev yapmak isteyenler atama için kaç puanları olması gerektiğini merak ediyor. Peki, KPSS 2020 atanmak için kaç puan gerekli? KPSS kazanmak için kaç net, puan gerekiyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

KPSS ATANMAK İÇİN NE KADAR PUAN GEREKİR?

KPSS atama puanları kurumlara göre değişmektedir. Kamu memur atamalarında KPSS en düşük taban puanı 97 olurken, hemşireler 94 KPSS puanı ile atanmakta. Önceki yıllara bakıldığında büro personeli 93 KPSS puanı ile atanırken, bilgisayar işletmeni 93, öğretmen, diyetisyen, şoför, çocuk eğitimcisi, sağlık memuru en az KPSS atanma puanı 93 olarak karşımıza çıkmakta.