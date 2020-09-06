Gözler o sorunun cevabında! KPSS 2020 atanmak için kaç puan gerekli? KPSS kazanmak için kaç net, puan gerekiyor?
KPSS 2020 atanmak için kaç puan gerekli? KPSS'nin ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı gerçekleştirildi. Devlet kurumlarına atanmak isteyen binlerce aday, KPSS 2020 sınavında ter döktü. Adaylar sınav sonrasında sonuçlara odaklandı. Atanmak için kaç puanın yeterli olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS 2020 atanmak için kaç puan gerekli? KPSS kazanmak için kaç net, puan gerekiyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
KPSS 2020 atanmak için kaç puan gerekli? KPSS kazanmak için kaç net, puan gerekiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar sınav sonrası alacakları puanlar sonrasında tercih işlemi gerçekleştirecek. Devlet kurumlarında görev yapmak isteyenler atama için kaç puanları olması gerektiğini merak ediyor. Peki, KPSS 2020 atanmak için kaç puan gerekli? KPSS kazanmak için kaç net, puan gerekiyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
KPSS ATANMAK İÇİN NE KADAR PUAN GEREKİR?
KPSS atama puanları kurumlara göre değişmektedir. Kamu memur atamalarında KPSS en düşük taban puanı 97 olurken, hemşireler 94 KPSS puanı ile atanmakta. Önceki yıllara bakıldığında büro personeli 93 KPSS puanı ile atanırken, bilgisayar işletmeni 93, öğretmen, diyetisyen, şoför, çocuk eğitimcisi, sağlık memuru en az KPSS atanma puanı 93 olarak karşımıza çıkmakta.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ATAMALARI TABAN PUANLARI KAÇ?
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS ATAMALARI TABAN PUANLARI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS ATAMALARI TABAN PUANLARI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATAMALARI TABAN PUANLARI
SAĞLIK BAKANLIĞI KPS ATAMALARI TABAN PUANLARI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2020 ATAMALARI TABAN PUANLARI
KPSS ATAMALARI SINAVDAN NE KADAR SONRA OLUR?
ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınav sonuçları yaklaşık iki hafta sonra açıklanmakta. KPSS sonuçlarının açıklanmasında sonra KPSS'ye girip de yüksek puan alan ve kamu ataması yapmak için başvuruda bulunacaklar KPSS atamalarının ne zaman yapılacağını merak etmekte. KPSS atamaları kamu kurum ve kuruluşların boş kontenjanlarını ÖSYM bildirdikten sonra ÖSYM kadrolu ya da sözleşmeli ataması yapılmak istenen kurumların olduğu KPSS atama tercih kılavuzunu yayınlar. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınladıktan sonra lisans mezunları KPSSP3 puanları üzerinden kendilerinin seçmek istediği kadrolar için tercihte bulunur. ÖSYM de tercih edilen kadrolara KPSS puanına göre yerleştirme yapmakta. Öğretmen adayları KPSSP3 puanları üzerinden kamu kurumlarının memur kadrolarına da başvuruda bulunabilirler. Kısacısı KPSS atamalara ilişkin tercih ve yerleştirme takvimi ÖSYM tarafından açıklanır ve yayınlanır. Kamuoyuna duyurulan tarihler arasında ise KPSS tercih ve yerleştirme başvuru takvimi işlemiş olur.