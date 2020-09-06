İBB zabıtası şimdi de Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartlarını kestiler.

AHIAKIN: "GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİ İÇİN ASTIĞIMIZ TEŞEKKÜR PANKARTLARIMIZIN TAMAMINI CHP'Lİ İBB ZABITALARI KESTİ

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı avukat Aydoğan Ahıakın; pandemi sürecinde hastanelere yol yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, enerjisini yapılan hizmetleri sabote etmeye harcadığını söyledi.

Ahıakın; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Göztepe Şehir Hastanesi için astığımız teşekkür pankartlarımızın tamamını CHP'li İBB zabıtaları kesti. Hazımsızlar biliyoruz. Çünkü Kadıköy'e en büyük yatırımları AK Parti yapıyor. Pandemi sürecinde hastanelere yol yapmayan İBB, enerjisini yapılan hizmetleri sabote etmeye harcıyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ. YAKINDA HİZMETE AÇILIYOR"

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından asılan pankartlarda; "Göztepe Şehir Hastanesi'ni Kadıköy'ümüze kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Yakında hizmete açılıyor" ifadeleri yer alıyor.

GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ; İSTANBUL'UN DÖRDÜNCÜ ŞEHİR HASTANESİ

İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak kentin sağlık sistemine önemli katkılarda bulunması planlanan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hizmete açıldı.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında inşa edildi.

Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.

Hastanenin 600 yataklı binası, 177 bin metrekare kapalı alanda, 27 ameliyathane ve 96 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecek. Aynı zamanda 175 poliklinikte aynı anda hasta muayene edilebilecek.

Hastanenin ikinci etabının tamamlanmasıyla 350 yatak daha hastane kompleksine eklenecek. Öte yandan hastane depreme karşı en üst düzeyde güvenlik önlemleriyle inşa edildi. Hastanenin ilk etabında kullanılan 385 deprem izolatörü, deprem anında dahi operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlayacak.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 'BÜTÇEMİZ YOK' DİYEREK BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI; HASTANE YOLLARINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı.

BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METRO HATTINI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YAPIYOR

İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir - Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenildi. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.

KENAN KIRAN - SABAH