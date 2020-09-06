Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gençleri uyardı! ''20-40 yaş aralığındaki gençler...''

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Son bir ayda Koronavirüs'e yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR.

Son bir ayda Koronavirüs'e yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020