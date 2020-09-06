Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran metro açıklaması: Testlere başlıyoruz!
İstanbul Havalimanı'nı şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin raylara indirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Testlere başlıyoruz" dedi.
İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin raylara indirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Testlere başlıyoruz" dedi.
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Bakan Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin imalatını tamamlayarak raylara indirdik. 120 km/sa hız yapabilen Türkiye'nin en hızlı metrosunun performans testine başlıyoruz! " dedi.
İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin imalatını tamamlayarak raylara indirdik.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 6, 2020
120 km/sa hız yapabilen Türkiye'nin en hızlı metrosunun performans testine başlıyoruz! 🧿 pic.twitter.com/TKfqGGWY2V