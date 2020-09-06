Sabah yazarı Mahmut Övür kaleme aldı: Selahattin Demirtaş sol parti kuruyor
Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Selahattin Demirtaş’ın yeni parti hazırlığı içerisinde olduğu konusunda bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, “Edirne Cezaevi'nde mukim Selahattin Demirtaş'ın son dönemde sık sık siyasi mesajlar vermesi!!! Demirtaş hala 'Seni başkan yaptırmayacağız' ruh hali içinde. Demirtaş'ın Türk soluyla birlikte yeni bir parti kurması ihtimali var.” ifadelerini kullandı.
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İşte Sabah yazarı Mahmut Övür tarafından kaleme alınan o yazı:
"Dijitalleşme, sadece sosyal ilişkileri, ekonomiyi değil, siyaseti de derinden sarsıyor. Yeni siyaset arayışı bütün dünyanın gündeminde... Ama henüz dijitalleşen topluma öncülük edecek yeni bir siyaset formu bulunmuş değil. Bu yüzden klasik partilerde derin sancılar yaşanıyor. Hele Türkiye'de bu çok daha derin yaşanıyor. Bunun önemli bir nedeni de Türkiye'de muhalefetin siyaset üretememesi. Muhalefetteki bu boşluk, siyaset dışı kalan eski yeni bütün siyasi aktörlerin iştihanı kabartıyor."