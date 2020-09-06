Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren setinin imalatları tamamlanarak raylara indirildi. Türkiye’nin en hızlı metrosunda kullanılacak tren setleri bu ay birleştirilerek performans testleri başlayacak." dedi.