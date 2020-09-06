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Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran metro açıklaması: Testlere başlıyoruz! İşte raylara indirilme görüntüleri

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Giriş: 06.09.2020 15:19
Güncelleme:06.09.2020 15:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren setinin imalatları tamamlanarak raylara indirildi. Türkiye’nin en hızlı metrosunda kullanılacak tren setleri bu ay birleştirilerek performans testleri başlayacak." dedi.
Bakan Karaismailoğlundan heyecanlandıran metro açıklaması: Testlere başlıyoruz! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN HEYECANLANDIRAN METRO AÇIKLAMASI: TESTLERE BAŞLIYORUZ!

Raylara indirilme görüntüleri
Raylara indirilme görüntüleri
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