03 Ağustos 2020, Pazartesi
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MSB açıkladı! Orta Akdeniz'de tatbikat

, 'nun faaliyetleri kapsamında 'de görev yapan fırkateynlerin, fırkateynlerde konuşlu helikopter ve personellerinin 26-30 Temmuz'da çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2020
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MSB açıkladı! Orta Akdeniz'de tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz'de görev yapan Türk fırkateynleri ile fırkateynlerde konuşlu helikopterlerin, Sualtı Taarruz (SAT),Sualtı Savunma (SAS) ve Amfibi Hücum Timi personelinin, 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tatbikata ilişkin görüntüler, MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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