Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat! ATAK helikopterleri de yer aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tatbikatın hava unsurlarının yer aldığı kısmı olan "TurAz Kartalı 2020" kapsamında Türk ve Azerbaycan helikopterleri birlikte uçuşlar gerçekleştirerek farklı görevler icra etti.

Açıklamada, görevlerin başarıyla icra edildiği kaydedildi.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerden ATAK helikopterlerinin Azerbaycan'a ait helikopterlerle birlikte uçuşlar yaptığı görülüyor.