05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat! ATAK helikopterleri de yer aldı

ile silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterleri de yer aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat! ATAK helikopterleri de yer aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tatbikatın hava unsurlarının yer aldığı kısmı olan "TurAz Kartalı 2020" kapsamında Türk ve Azerbaycan helikopterleri birlikte uçuşlar gerçekleştirerek farklı görevler icra etti.

Açıklamada, görevlerin başarıyla icra edildiği kaydedildi.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerden ATAK helikopterlerinin Azerbaycan'a ait helikopterlerle birlikte uçuşlar yaptığı görülüyor.

Türkiye ve Azerbaycandan ortak tatbikat! ATAK helikopterleri de yer aldı TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN ORTAK TATBİKAT! ATAK HELİKOPTERLERİ DE YER ALDI

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