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Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Maaş kesintisi yapılmayacak

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacağını, Covid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme yapılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Maaş kesintisi yapılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca Covid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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