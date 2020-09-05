Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Maaş kesintisi yapılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca Covid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2020