Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar: 6 kente yeni hastane yapacağız

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'da gün boyunca Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak İl sağlık müdürleri, Saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı yaptı.



Bakan Koca Diyarbakır'da gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.



İŞTE BAKAN KOCA'NIN MESAJLARI:

Haziran başından itibaren başladığımız normalleşmenin eski hayatımıza dönme olmadığının vurgusunu yaptık. Biz tüm Türkiye'de yatak ve yoğun bakım doluluk oranını izlemekteyiz. Türkiye genelinde büyük sorun olmadı ancak bazı illerimizde yer yer sıkıntı yaşadık. Sayın valilerimizin başkanlığında toplanan il hıfzısıhha kurulları gerekli tedbirler koydular.

Değerlendirmeler neticesinde bu 6 ilimizle ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Yoğun bakım yatak sayımız Batman'da 236 yatağa çıkaracağız. Batman'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Diyarbakır'da yoğun bakım yatak sayısını 520'ye çıkarmış olacağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.

"TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI..."

Mardin'deki yoğun bakım yatak sayısını 182 yatağa çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 44. Siirt genelinde yoğun bakım yatak sayısını 83'e çıkaracağız Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62. Şanlıurfa'da yoğun bakım yatak sayısını 710 yatağa çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Şırnak'ta yoğun bakım yatak sayısını 122'ye çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58. Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 68'dir.

"BU 6 ŞEHİRE HASTANE YAPACAĞIZ"

Altı şehre daha hastane yapacağız. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yeni hastaneler yapılacak. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde Şanlıurfa'da vaka sayımızda yüzde 34 düşüş yaşandı. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymaması bizi üzüyor. İzolasyon kurallarına uyma konusunda herkes daha dikkatli olmalı. Özellikle bu dönemde çalışan sağlık çalışanlarımız yoğun özveri ve fedakarlık içinde bulundular. Bunun karşılığını bir ödemeyle yapmanın yeterli olmayacağını düşünüyorum. Buna rağmen imkanlar ölçüsünde biz filyasyon çalışmalarında devrede olan sağlık çalışanlarımız olmak üzere bir çalışma yapıldı bugün veya yarın yayınlanır.



"EK ÖDEME YAPILACAK..."

Filyasyon yapan çalışanlarımıza ek ödeme yapılacak. Sağlık kurulunda çalışanlarımızla ilgili ek ödeme çalışması yapıldı. Yüzde 91 oranında aile içi bulaşın olduğunu görüyoruz. Özellikle önümüzdeki Eylül, Ekim döneminde maskeyi yoğun olarak kullanmak, mesafeyi ugulamakla grip, influenza gibi hastalıkları da önlemiş olacağız. Toplu olarak bir araya gelmenin olabildiğince minimal olmasını istiyoruz.

Şehir hastaneleri Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'da olacak. Diyarbakır için düşünülen hastane bin yataklı.