Son dakika: Bakan Koca Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir." dedi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'da gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Mardin'deki yoğun bakım yatak sayısını 182 yatağa çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 44. Siirt genelinde yoğun bakım yatak sayısını 83'e çıkaracağız Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62. Şanlıurfa'da yoğun bakım yatak sayısını 710 yatağa çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Şırnak'ta yoğun bakım yatak sayısını 122'ye çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58. Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 68'dir." ifadelerini kullandı.

Altı şehre daha hastane yapacağız. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yeni hastaneler yapılacak. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde Şanlıurfa'da vaka sayımızda yüzde 34 düşüş yaşandı. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymaması bizi üzüyor. İzolasyon kurallarına uyma konusunda herkes daha dikkatli olmalı. Özellikle bu dönemde çalışan sağlık çalışanlarımız yoğun özveri ve fedakarlık içinde bulundular. Bunun karşılığını bir ödemeyle yapmanın yeterli olmayacağını düşünüyorum. Buna rağmen imkanlar ölçüsünde biz filyasyon çalışmalarında devrede olan sağlık çalışanlarımız olmak üzere bir çalışma yapıldı bugün veya yarın yayınlanır.



"EK ÖDEME YAPILACAK..."

Filyasyon yapan çalışanlarımıza ek ödeme yapılacak. Sağlık kurulunda çalışanlarımızla ilgili ek ödeme çalışması yapıldı. Yüzde 91 oranında aile içi bulaşın olduğunu görüyoruz. Özellikle önümüzdeki Eylül, Ekim döneminde maskeyi yoğun olarak kullanmak, mesafeyi uygulamakla grip, influenza gibi hastalıkları da önlemiş olacağız. Toplu olarak bir araya gelmenin olabildiğince minimal (en düşük seviye) olmasını istiyoruz.