04 Eylül 2020, Cuma
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ankara-Niğde Otoyolu mesajı

, Ankara-Niğde Otoyolu hakkında paylaşımda bulundu. Türkiye'deki hizmetlerin durdurulamayacağını belirten Bakan Albayrak, "Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ankara-Niğde Otoyolu mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün! Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1. ve 3. kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerine yer verdi.

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