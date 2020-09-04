Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ankara-Niğde Otoyolu mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara-Niğde Otoyolu hakkında paylaşımda bulundu. Türkiye'deki hizmetlerin durdurulamayacağını belirten Bakan Albayrak, "Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün! Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1. ve 3. kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün! Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1. ve 3. kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerine yer verdi.