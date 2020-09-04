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IKBY Başkanı Barzani 3 yıl sonra Ankara'da! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Başkanı 3 yıl sonra 'da... Başkan , Barzani'yi 'nde kabul etti. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, canlı yayında kritik görüşmenin detaylarını anlattı.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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IKBY Başkanı Barzani 3 yıl sonra Ankara'da! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzaniyi kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN IKBY BAŞKANI BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

ÖNCESİNDE ÇAVUŞOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

İşte A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun aktardığı bilgiler:

Barzani 3 yıl sonra Ankarada! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek BARZANİ 3 YIL SONRA ANKARA'DA! BAŞKAN ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE KABUL EDECEK

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Birçok konunun ele alınması bekleniyor. Barzani, geçtiğimiz günlerde Fransız Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştü. Bu noktada da Türkiye ile bazı konuşmalar gerçekleştirileceğini biliyoruz. Başkan Erdoğan'ın kendisini kabul edeceğini biliyoruz. Görüşmenin ardından yazılı ve sözlü açıklamalar gelecek.

3 YIL SONRA ANKARA'DA
Ziyarette Barzani'ye, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Ofisi Müdürü Kerim Şengali, Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Yüksek Danışmanı Felah Mustafa da eşlik ediyor.

Neçirvan Barzani, 2 Eylül günü Bağdat'a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

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