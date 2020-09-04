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AK Parti'den NATO'nun çağrısına ilk yorum: Olumlu yaklaşıyoruz

Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu askeri ve teknik bir yaklaşım. İkili sorunların çözülmesine yönelik bir yaklaşım değil. bu gerilimin düşürülmesi için zemin oluşturmaya çalışıyor. Buna olumlu yaklaşıyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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AK Parti'den NATO'nun çağrısına ilk yorum: Olumlu yaklaşıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"MEİS ADASI BİZE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA"

"Yunan tarafı bunu reddediyor gibi bir açıklama oldu. Reddederlerse akıl ve mantıkla bağdaşmayan bir aktivizim içerisindeler. Meis üzerinden kıta sahanlığı üretilmeye çalışılıyor. Meis adası bize 2 kilometre uzaklıkta. Ana kara değil. Yunanistan bir takım ada devleti de değil. Mekanizma çalışırsa ve kural konulursa herkes için iyi olur. Yunanistan buna yanaşmıyor. Türkiye her türlü arabuluculuk girişimini olumlu karşılıyor."

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Merkel, Yunanistan'ın arkasındayız gibi açıklamalarıyla bu siyasete prim veriyor. Biz müzakere masası kuralım diyorlarsa buna olumlu yaklaşım diyoruz. Ama navtex ilan etmeyin gemilerinizi çekir derlerse buna yanaşmayız. Bir kere navtex'i erteledik, Yunanistan Mısır ile korsan anlaşma yaptı.

"ALMANYA YUNANİSTAN'A SÖZÜNÜ GEÇİRMELİ"

Almanya'nın yaklaşımını olumlu karşılıyoruz ama Almanya Yunanistan'a sözünü geçirmeli. Almanya'nın inisiyatifini tahrip eden Yunanistan tarafıdır."

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