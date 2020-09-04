Ankara Valisi Şahin: Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil
Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Ankara'da sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olmuştu. Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil." dedi. Ankara Valiliği'nden düğünlerle ilgili de son dakika açıklaması geldi. Sokak ve köy düğünlerine de izin verilmeyeceği bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.
"VALİ AÇIKLAMA YAPTI"
Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.
"GÜNDEMDE YASAK YOK"
Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.
VAKA SAYISI ARTTI
Türkiye'de 3 Eylül 2020 Perşembe akşamı açıklanan son verilere göre 1642 kişi koronavirüse yakalanmış, 49 kişi hayatını kaybetmişti.
"SOKAK VE KÖY DÜĞÜNLERİNE DE İZİN VERİLMEYECEK"
Ankara Valiliği: Koronayla mücadele kapsamında sünnet, kına, nişan gibi etkinlikleri yasaklamış ve düğünleri en fazla 1 saatle sınırlandırmıştık. Salgının kontrol altına alınması amacıyla son aldığımız UHK kararıyla ilimizde sokak ve köy düğünlerine de izin verilmeyecek.