Ankara Valisi Şahin: Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil

"SOKAK VE KÖY DÜĞÜNLERİNE DE İZİN VERİLMEYECEK"

Ankara Valiliği: Koronayla mücadele kapsamında sünnet, kına, nişan gibi etkinlikleri yasaklamış ve düğünleri en fazla 1 saatle sınırlandırmıştık. Salgının kontrol altına alınması amacıyla son aldığımız UHK kararıyla ilimizde sokak ve köy düğünlerine de izin verilmeyecek.