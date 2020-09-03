03 Eylül 2020, Perşembe
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Son dakika: YÖK karar verdi! Karantinadaki öğrencilere kayıt müjdesi

Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK), karantinada olduğu için üniversiteye kayıt yaptıramayan adayların kayıt haklarının 15 gün saklı tutulmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Son dakika: YÖK karar verdi! Karantinadaki öğrencilere kayıt müjdesi

2 Eylül'de yapılan YÖK toplantısında, Covid-19 hastalığı nedeniyle karantinada olup üniversitelere kayıt yaptırması gereken öğrencilerin durumu gündeme alındı. Bu durumdaki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) işlemleri sırasında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak korona hastası ve karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına karar verildi.
Kurulun üniversitelere gönderdiği yazıya göre, söz konusu öğrenciler durumlarını belgeleyen raporlarını, rapor tarihinin bitiminden en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtları yaptırabilecek.

Kararda, işlemlerin ek yerleştirme kılavuzuna yetişmemesi durumunda bu kişilerin kontenjanlarının, mevcut kontenjana ilave edileceği bildirildi.

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