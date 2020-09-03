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Başkentte korona tedirginliği! Vali Şahin'den salgında "birincilik" uyarısı: Ankara'ya yakışmadı

haberi... Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da vakaların arttığını belirtti. Bu gelişmeler sonrasında , " salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor" açıklamasında bulundu.

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Başkentte korona tedirginliği! Vali Şahin'den salgında birincilik uyarısı: Ankara'ya yakışmadı

Vali Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor! Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok!" ifadelerini kullandı.


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