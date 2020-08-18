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Son dakika: YÖK Başkanı Saraç açıkladı! Eğitim fakülteleriyle ilgili tarihi karar

Son dakika haberine göre Başkanı , "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek." dedi. Saraç, "Bu 'yetki devri', ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Son dakika: YÖK Başkanı Saraç açıkladı! Eğitim fakülteleriyle ilgili tarihi karar

YÖK Başkanı Saraç, "Son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek." dedi.

Saraç'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

1- Bilindiği üzere Yeni YÖK olarak, üniversitelere "yetki devri" sürecini başlatıp başta Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere "yetki devri" gerçekleştirdik.

2- Bu kapsamda son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek.

3- Eğitim Fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu "yetki devri", Eğitim Fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir.

4- YÖK'ün yükseköğretimle ilgili konularda genel çerçeveyi çizdikten sonra üst düzeyde düzenleme yapması, daha sonra süreci izleme, değerlendirme ve denetleme ile sürdürmesi doğru olandır.

5- Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin ehliyet ve kabiliyetlerine, hocalarımızın alanlarına ilişkin akademik ve mesleki hassasiyetlerine, öğrencilerimizin de öğretmenlik aşklarına güveniyoruz.

Son dakika: YÖK Başkanı Saraçtan uzaktan öğretim açıklaması: Yüzde 40a yükseltildi SON DAKİKA: YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN UZAKTAN ÖĞRETİM AÇIKLAMASI: YÜZDE 40'A YÜKSELTİLDİ

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