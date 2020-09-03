DSP'den istifa eden Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Ata, AK Parti'ye geçti

Halkın beklediği hizmetlerin daha fazlasını yapmaya devam edeceklerini ifade eden Yel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte yatırımları artırmaya devam edeceğiz. Hikmet Ata'yı 2014 yılından beri biliyoruz. Halkın dertleriyle dertleniyor ve onları çözmek için gayret sarf ediyor. Marmaraereğlisi'ni de halkın hizmetkarlarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.



