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DSP'den istifa eden Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Ata, AK Parti'ye geçti

Başkanı DSP'den istifa ederek 'ye katıldı. Ata da aldığı kararın ilçeye ve Tekirdağlılar'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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DSP'den istifa eden Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Ata, AK Parti'ye geçti

Milletvekili Mustafa Yel, ilçedeki bir restoranda düzenlenen partiye katılım töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Marmaraereğlisi'nde de halkın hizmetkarı olacağını söyledi.

Halkın beklediği hizmetlerin daha fazlasını yapmaya devam edeceklerini ifade eden Yel, "Cumhurbaşkanımız 'ın önderliğinde, Başkanı ile birlikte yatırımları artırmaya devam edeceğiz. 'yı 2014 yılından beri biliyoruz. Halkın dertleriyle dertleniyor ve onları çözmek için gayret sarf ediyor. Marmaraereğlisi'ni de halkın hizmetkarlarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da Ata'nın AK Parti'ye geçmesinin Tekirdağ'a güzel kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Ata da aldığı kararın ilçeye ve Tekirdağlılar'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye başkanı seçildikten sonra geçen sürede Marmaraereğilisi için çok çalıştığını belirterek, başta TBMM Başkanı Şentop olmak üzere kendisine destek olanlara teşekkür eden Ata, "Şu andan itibaren DSP'den istifa ediyorum. Rozetimizi de inşallah sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır. Hepimize Tekirdağ'a hayırlı olsun" dedi.

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