Meteoroloji'den turuncu kodlu sıcaklık uyarısı! Sıcaklık 50 dereceği gördü

'HASTANELİK OLURLAR'

37 yıl önce Elazığ'dan Adana'ya gelerek burada yaşayan Suat Umar da şöyle konuştu: "Bu sıcaklara artık alıştık. Allah o yayla insanlarını buraya düşürmesin. Onlar bu sıcağa dayanamaz, hastanelik olurlar. Bir de pandemi var. İnsanlar tedirgin halde geziyorlar. Otobüs ve dolmuşlara biniyoruz, çok kalabalık. Allah milletin yardımcısı olsun."Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.