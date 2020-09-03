03 Eylül 2020, Perşembe
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Son dakika: Birleşmiş Milletler'den İdlib'e bin 625 ton gıda yardımı

Son dakika haberine göre () tarafından 'nin kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere, bin 625 ton gıda malzemesi gönderildi.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Son dakika: Birleşmiş Milletler'den İdlib'e bin 625 ton gıda yardımı

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

İçerisinde un, şeker, nohut, yağ ve çeşitli kahvaltılık malzemenin yer aldığı 65 tırdaki bin 625 ton gıda malzemenin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin yapıldığı tek nokta olan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan BM'nin yardımlarının süreceği belirtildi.

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