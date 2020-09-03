Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider

"ENGELERİ BU ŞEKİLDE BOZMAYA KALKARSANIZ..."

Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir. Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım."