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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider

, 'deki gelişmelere ilişkin olarak, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider" dedi.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider

, 'deki gelişmelere ilişkin olarak bir son dakika açıklaması yaptı. , "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider" dedi.

Son dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider SON DAKİKA: BAKAN AKAR'DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI: BUNLAR GELİR VE GELDİKLERİ GİBİ GİDER

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı o açıklamalar:

"BUNU KİMSE ENGELLEYEMEZ"

"Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez.

"ENGELERİ BU ŞEKİLDE BOZMAYA KALKARSANIZ..."

Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir. Siz eğer 'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım."

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