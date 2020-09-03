İşte Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un 'FOX dizilerindeki cinsel sömürü' başlıklı yazısı...

Cinsellik, FOX TV dizilerinin tek sermayesi haline geldi. İzleyiciler FOX ekranlarında şöyle ailece huzur içinde izlenecek dizi bulamamaktan yakınıyor.

Yeni dönem dizileri arasındaki Bay Yanlış en fazla eleştirilenler arasında başı çekiyor. Oyuncular neredeyse yataktan çıkmazken, özellikle başrol oyuncusu Can Yaman'ı giyinik görmek imkansız gibi... FOX'un bu konuda tepki çeken dizilerinden biri de Sen Çal Kapımı... Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ateşli öpüşme sahnesi, tanıtımlarda uzun uzun verildikten sonra kamera arkası da magazin programlarına özellikle servis edildi. Kanalın üç sezondur devam eden dizisi Yasak Elma ise RTÜK'e en fazla şikayet edilen dizilerden biri. Herkesin gömlek değiştirir gibi sevgili değiştirdiği, neredeyse tüm karakterlerin birbirlerinin eşleri ya da sevgilileriyle ilişkiye girdiği, kimin eli kimin cebinde belli olmayan dizi, eleştiri üzerine eleştiri alıyor.

FOX'un sabıkaları yeni de değil üstelik. Daha önce Bizim Hikaye dizisi, cinsel istismar görüntüleri nedeniyle RTÜK'ten ceza almıştı. Yer Gök Aşk dizisindeki cinsel içerikli görüntüler de RTÜK'ün dikkatinden kaçmamış ve kanala uyarı cezası verilmişti. Yasak Elma ise geçen sezon 'aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler içerdiği' gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.

Cinsel suçların giderek arttığı böylesine kritik bir dönemde FOX dizilerinin reyting almak için en yüzeysel, en kestirme yollara başvurup, sürekli cinsellik teması üzerinde tepinmesi bana hiç etik gelmiyor doğrusu...

Özenle sapık yetiştirilir!

Hep yazıp duruyorum, "Sosyal medya, içinden irin akan bir kanalizasyona döndü" diye... Aslında bir yerde de durumu faydalı buluyorum, bu havayı hangi sapıklarla birlikte soluduğumuzu gözler önüne serdiği için...

Bu konudaki son örnek 'Büşra Hemşire olayı' oldu. Aylardır, izinsiz hatta nefessiz çalışan Büşra Hemşire'nin canı aşure çekmişti. Sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslenerek "Sayın Başkanım bana bir kase aşure gönderebilir misiniz?" diye ricada bulundu. Gönlü zengin Başkan durur mu? Hemen hemşiremizin bulunduğu hastanenin tüm çalışanlarına yetecek kadar aşure gönderdi.

Ama bu zarif istek ve karşılığındaki muhteşem jest 'şeytan ruhlu' bir sapığın hoşuna gitmedi. Oturdu, kendi sosyal medyasından Büşra Hemşire'yi tecavüz etmekle tehdit etti...

Cinsel suçlar katlanarak artıyor. Sebebini çok uzaklarda aramaya gerek yok. İçinde ceza olarak ayıya tecavüz edilen sapkın çocuk masalı yazıp, basanlar, zehri minicik beyinlere çoktan zerk etmiş bile...

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...