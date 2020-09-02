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Türkiye'den Avusturya'nın ''casusluk yalanına'' tepki

'ndan 'nın ortaya attığı adına casusluk yapıldığına dair iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada ''Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır. Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Türkiye'den Avusturya'nın ''casusluk yalanına'' tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır." ifadelerini kullanan Aksoy, Avusturya hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle Türkiye'yi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşıladıklarını bildirdi.

Yapılan beyanların, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha gösterdiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu durumun, Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir. Avusturya hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz."

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