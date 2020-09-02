Bakan Bekir Pakdemirli'den Ankara Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklama

Pakdemirli, söz konusu yangını başından itibaren Yangın Yönetim Merkezinde takip ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla yangın tamamen çevrelenmiş durumda. Yangının etrafını tamamen çevrelediğimizde kontrol altında diyoruz. İki köy var yangınla alakalı biri Beyalan diğeri Nallıgölcük. Şu an rüzgar köylerden yangına doğru esiyor. Köylere doğru gelen bir yangın yok, bu bir avantaj. Köylerinin yangından etkilenmemesi için gerekli önemler alındı. Sabaha varmadan ekipler yangının ferini söndürerek soğutma faaliyetlerine geçer diye planlıyoruz."

Geceleri hava araçlarının uçmadığını ama bunun yerine İHA'ların takviye sağladığını dile getiren Pakdemirli, bu sayede alev noktaları takip edilerek sevk ve idarenin yapıldığını söyledi.

Pakdemirli, şu an bölgede ilgili birimlerden yetkililerin bulunduğunu belirterek, yangın merkeziyle olay yeri arasında hızlı bir veri akışı sağlandığını dile getirdi.



