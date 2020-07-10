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Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel'e casus şoku! İşte perde arkasındaki ülke...

’da Angela ’e bağlı ’nde görevli bir kişinin yıllardır adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı. Basın merkezinde topladığı bilgileri Mısır istihbaratına ulaştıran çalışan hakkında soruşturma başlatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel'e casus şoku! İşte perde arkasındaki ülke...

Alman medyasının son dakika duyurduğu habere göre, Başbakan Merkel'e bağlı Federal Basın Dairesi'nde görevli, ismi açıklanmayan bir kişinin Mısır istihbaratına yıllardır bilgi geçtiği ortaya çıktı.

Merkele casus şoku! Yakın bir kişi Mısır ajanı çıktı MERKEL'E CASUS ŞOKU! YAKIN BİR KİŞİ MISIR AJANI ÇIKTI

Söz konusu çalışan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Basın Dairesi Sözcüsü, "Ne soruşturmayla ilgili ne de kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapmayacağız" dedi.

Sözcü, buna gerekçe olarak da soruşturmanın henüz tamamlanmamasını gösterdi.

Ancak basına sızan bilgilere göre ajanlık yapan çalışanın, Federal Basın Dairesi'nin misafir kabul bölümünde orta derece bir yetkiyle görev yaptığı yönünde.

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