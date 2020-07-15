15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sabah yazarı Engin Ardıç, CHP sözcüsü Öztrak Ayasofya sözlerini kaleme aldı: Önce düşün sonra konuş

Sabah yazarı Engin Ardıç, CHP sözcüsü Öztrak Ayasofya sözlerini kaleme aldı: Önce düşün sonra konuş

Danıştay 10 Temmuz’da Ayasofya’nın camiye çevrilmesini ve ibadete açılmasını kararlaştırdı. Başkan ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını tüm dünyaya ilan etti. Bu gelişmeler milletin gönlünü fethederken ’yi rahatsız etti. CHP sözcüsü , “Ayasofya’yı açarak ‘Cumhuriyet’i yok saydınız.” diyerek skandala imza attı. Sabah yazarı bu gelişmeleri köşesinde kaleme aldı ve Faik Öztrak’a “Önce düşün, sonra konuş .” diyerek tarihi gerçekleri yüzüne çarptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
ABONE OL
Sabah yazarı Engin Ardıç, CHP sözcüsü Öztrak Ayasofya sözlerini kaleme aldı: Önce düşün sonra konuş

İşte Sabah yazarı Engin Ardıç'ın köşesinden öne çıkan satır başları:

Bürokrasinin sözcüsü, yedi göbek bürokrat Faik Öztrak, "yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak cumhuriyetin hukukunu yok saydınız" diyor...

1934 HÜKÜMETİ NE KADAR CUMHURİYETE UYGUNSA…

Bakanlar kurulu kararı, gene bir bakanlar kurulu kararıyla kaldırılabilir (yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı kararıyla). Her ikisi de cumhuriyet hükümetinin tasarrufudur. 1934 hükümeti ne kadar cumhuriyete uygunsa, 2020 hükümeti de o kadar uygundur, ne eksik ne fazla.

"YIKILMIŞ OSMANLI'NIN HUKUKU..."

Faik Bey'in mantığına göre, 1923 öncesi alınmış bütün mahkeme kararları "kadük" olur. Yıkılmış Osmanlı'nın hukuku...

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CHP’li Faik Öztraktan skandal Ayasofya yorumu: Açarak Cumhuriyeti yok saydınız CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'TAN SKANDAL AYASOFYA YORUMU: AÇARAK CUMHURİYET'İ YOK SAYDINIZ
CHP’li Öztrak’tan tepki çeken Ayasofya yorumu! CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN TEPKİ ÇEKEN AYASOFYA YORUMU!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA