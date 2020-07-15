Sabah yazarı Engin Ardıç, CHP sözcüsü Öztrak Ayasofya sözlerini kaleme aldı: Önce düşün sonra konuş

İşte Sabah yazarı Engin Ardıç'ın köşesinden öne çıkan satır başları:

Bürokrasinin sözcüsü, yedi göbek bürokrat Faik Öztrak, "yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak cumhuriyetin hukukunu yok saydınız" diyor...

1934 HÜKÜMETİ NE KADAR CUMHURİYETE UYGUNSA…

Bakanlar kurulu kararı, gene bir bakanlar kurulu kararıyla kaldırılabilir (yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı kararıyla). Her ikisi de cumhuriyet hükümetinin tasarrufudur. 1934 hükümeti ne kadar cumhuriyete uygunsa, 2020 hükümeti de o kadar uygundur, ne eksik ne fazla.

"YIKILMIŞ OSMANLI'NIN HUKUKU..."

Faik Bey'in mantığına göre, 1923 öncesi alınmış bütün mahkeme kararları "kadük" olur. Yıkılmış Osmanlı'nın hukuku...