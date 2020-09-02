Tarih belli oldu mu? KYK yurt başvurusu ne zaman? 2020 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
KYK yurt, burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine az bir zaman kala öğrenciler KYK yurt ve burs başvuruları hakkında araştırma yapmaya başladı. Üniversite kayıtlarını yapan öğrenciler KYK'dan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020 KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
KYK yurt ve burs başvuruları, üniversite kayıt döneminde en çok araştırılar konular arasında yer aldı. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, bulundukları konumdaki en yakın KYK yurduna kayıt yaptırmak istiyor. Bu nedenle internet üzerinde yurt başvuru tarihleri konusunda araştırmalar sürüyor. Öte yandan öğrencilere verilen burs ve krediler için de başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, 2020 KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da o eylül ayının ilk haftalarında başlatılması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK'dan burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru tarihini bekliyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz duyurulmadı. Burs ve kredi başvuruları yurt başvurularının tamamlanmasının ardından alınacak. 2019 yılında burs ve kredi başvuruları 16-24 Ekim 2019 tarihlerinde alınmıştı. 2020-2021 burs kredi başvurlarının da ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.