Tarih belli oldu mu? KYK yurt başvurusu ne zaman? 2020 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt ve burs başvuruları, üniversite kayıt döneminde en çok araştırılar konular arasında yer aldı. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, bulundukları konumdaki en yakın KYK yurduna kayıt yaptırmak istiyor. Bu nedenle internet üzerinde yurt başvuru tarihleri konusunda araştırmalar sürüyor. Öte yandan öğrencilere verilen burs ve krediler için de başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, 2020 KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da o eylül ayının ilk haftalarında başlatılması bekleniyor.