02 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye net yanıt: Türkiye affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye net yanıt: Türkiye affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nin Güney Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı olarak ’nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye net yanıt: Türkiye affetmeyecek

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ambargonun kaldırılmasının Avrupa'nın adada yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir."

ABDden skandal adım! Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı ABD'DEN SKANDAL ADIM! GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NE YÖNELİK SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA