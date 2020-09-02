02 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği

Azerbaycan'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği

Cumhurbaşkanı Aliyev, 'deki gerilimde Türkiye'ye destek verdi. Yunanistan'ın hukuksuz tavırlarına tepki gösteren Aliyev, "Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2020
ABONE OL
Azerbaycan'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Yunanistan'ın yeni atanan Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigkos'u kabul etti. Aliyev görüşmede Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'YE TEREDDÜTSÜZ DESTEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan'ın yeni atanan Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigkos'u kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Aliyev'in Yunan Büyükelçi Piperigkos'a Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Türkiye'yi "tereddütsüz" desteklediğini ifade etti.

Aliyev görüşmede, "Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerilimlerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız olmadığını, bizim için kardeş bir ülke olduğunun bir sır olmadığını size söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE DOĞU AKDENİZ DESTEĞİ

"Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her şartta destekleyeceğiz" diyen Aliyev, "Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları dahil her konuda destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Talimatıyla bu konunun Azerbaycan hükümeti tarafından da resmi şekilde açıklandığını belirten Aliyev, "Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülke ve Türkler bizim kardeşimizdir. Yani her konuda onlarla birlikte olacağız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevden Başkan Erdoğan’a doğalgaz keşfi için tebrik AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞALGAZ KEŞFİ İÇİN TEBRİK
TurAz Kartalı 2020 tatbikatı! Türk F-16’ları Azerbaycan semalarında 'TURAZ KARTALI 2020' TATBİKATI! TÜRK F-16'LARI AZERBAYCAN SEMALARINDA
Azerbaycan paylaştı! Türk Ordusundan onur veren görüntü | 2020 TurAZ Kartalı tatbikatında o an... AZERBAYCAN PAYLAŞTI! TÜRK ORDUSUNDAN ONUR VEREN GÖRÜNTÜ | 2020 TURAZ KARTALI TATBİKATINDA O AN...
Türkiyeden KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistana yardım TÜRKİYE'DEN KKTC, AZERBAYCAN, KIRGIZİSTAN VE KAZAKİSTAN'A YARDIM

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA