Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı açıklama yapacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 17:00'da toplanan Bilim Kurulu sonrası açıklama yapacak. Milyonlarca vatandaş yeni kısıtlamalar gelecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Gözler şimdi Bakan Koca'nın yapacağı son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı açıklama yapacak mı? Fahrettin Koca...

BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

Son dakika haberlerine göre toplantı henüz sonlanmadı. 17:00'da başlayan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19:00'da açıklama yapması bekleniyor.