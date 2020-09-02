Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı açıklama yapacak mı? Fahrettin Koca...
Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17:00 itibariyle toplandı. Günlük vaka sayılarının artış göstermesinin ardından yeni kısıtlamalar gelecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor. Toplantı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı açıklama yapacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı açıklama yapacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 17:00'da toplanan Bilim Kurulu sonrası açıklama yapacak. Milyonlarca vatandaş yeni kısıtlamalar gelecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Gözler şimdi Bakan Koca'nın yapacağı son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı açıklama yapacak mı? Fahrettin Koca...
BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
Son dakika haberlerine göre toplantı henüz sonlanmadı. 17:00'da başlayan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19:00'da açıklama yapması bekleniyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık olarak toplanıyor. Genellikle çarşamba günleri toplanan Bilim Kurulu'nda bu hafta ülkedeki hızla artan vaka sayısının değerlendirilmesi ve öneri kararlarının alınması bekleniyor…
Ajanslar tarafından gelen bilgiye göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.
Test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.