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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD'ye tepki: Tümüyle yanlış bir karar

Son dakika haberine göre...AK , ''’nin yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir.'' açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD'ye tepki: Tümüyle yanlış bir karar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada; "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABDye tepki: Tümüyle yanlış bir karar AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN ABD'YE TEPKİ: TÜMÜYLE YANLIŞ BİR KARAR

TÜRKLERİN HAKLARINI GASP EDEMEZ

Çelik açıklamalarında; "Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez." dedi.

"HİÇBİR DAYATMAYI KABUL ETMEYİZ VE ASLA TAVİZ VERMEYİZ"

Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedir olduğunu belirten Çelik; "Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir."

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