Türkiye'nin S-400 hamlesi Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir

Bir savaş çıkması halinde Yunanistan'ın yalnız kalacağını ifade eden Erim, "Bu ülkelere elbette silah ve finansal destek sağlayacaklar ama mevcut gerilim savaş haline dönüşürse, ne Fransa ne de BAE askerleri bu savaşta olmayacak. Bu savaş ne Paris'te ne de Abu Dabi'de olacak. Bu savaş adalarda ve Yunanistan ana karalarında olacak. Atina'nın bunu hızlı şekilde anlaması gerekir"