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e devlet MEBBİS giriş: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama! 2020 öğretmen atamaları nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 öğretmen atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran dönemine ilişkin öğretmen atamaları 31 Ağustos'ta tamamlandı. Atama heyecanı yaşayan öğretmenler, sonuçların nereden açıklanacağını araştırıyor. Peki, e-Devlet MEBBİS giriş ile sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 öğretmen atamaları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 09:19
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e devlet MEBBİS giriş: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama! 2020 öğretmen atamaları nasıl öğrenilir?

e-Devlet giriş ile sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Haziran dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmen tercihleri 28 Ağustos - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercih bildiriminde bulunan öğretmen adayları, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, sonuçların 1 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, e-Devlet MEBBİS giriş ile sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 öğretmen atamaları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

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e devlet MEBBİS giriş: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama! 2020 öğretmen atamaları nasıl öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in takvimine göre, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. Adaylar tercih sonuçlarını kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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e devlet MEBBİS giriş: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama! 2020 öğretmen atamaları nasıl öğrenilir?

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

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e devlet MEBBİS giriş: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama! 2020 öğretmen atamaları nasıl öğrenilir?

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

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e devlet MEBBİS giriş: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama! 2020 öğretmen atamaları nasıl öğrenilir?

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak.

Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.