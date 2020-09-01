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Son dakika: MSB duyurdu! Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ", Selahaddin Namroush ile bir araya geldi." denildi. Bakan Akar, Konuk Bakanı askeri törenle karşılarken, her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: MSB duyurdu! Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Selahaddin Namroush ile görüştü.

, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Namroush ile birlikte heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

MSB duyurdu! Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü MSB DUYURDU! BAKAN AKAR, LİBYA SAVUNMA BAKANI NAMROUSH İLE GÖRÜŞTÜ

Görüşmelerde Bakan Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" diyerek, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti.

Görüşmelere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.


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