Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK toplantısı
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 17.40'ta başladı.
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SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 17.40'ta başladı.
Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair kritik açıklamalarda bunacak.