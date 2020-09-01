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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK toplantısı

Son dakika haberi... Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı. Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 17.40'ta başladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK toplantısı

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 17.40'ta başladı.

Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair kritik açıklamalarda bunacak.

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