Tunceli’de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu öldü
Pertek ilçesine bağlı Dere Köyü'nde bahçeye sebze toplamaya giden ailenin yanlarında olan 2 yaşındaki çocuğunu yılan ısırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayata veda etti.
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Alınan bilgiye göre, Dere köyünde yaşayan Engin ailesi, 2 yaşındaki çocukları Ronya Engin'i de yanlarına alarak bahçeye sebzeye toplamaya gitti.
AĞLAMA SESİ GELDİ SONRA…
Çocuklarını oynaması için uygun bir yere bırakan Engin ailesi, sebze toplamaya başladıktan bir süre sonra kızlarının ağlama sesini duydu.
YILANLARI FARK ETTİLER
Minik kızın yanına koşan aile fertleri, birkaç metre ötede 2 yılan olduğunu fark etti.
HAYATA VEDA ETTİ
Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Engin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.