01 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tunceli’de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu öldü

Tunceli’de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu öldü

Pertek ilçesine bağlı Dere Köyü'nde bahçeye sebze toplamaya giden ailenin yanlarında olan 2 yaşındaki çocuğunu ısırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük hayata veda etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
ABONE OL
Tunceli’de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu öldü

Alınan bilgiye göre, Dere köyünde yaşayan Engin ailesi, 2 yaşındaki çocukları Ronya Engin'i de yanlarına alarak bahçeye sebzeye toplamaya gitti.

AĞLAMA SESİ GELDİ SONRA…

Çocuklarını oynaması için uygun bir yere bırakan Engin ailesi, sebze toplamaya başladıktan bir süre sonra kızlarının ağlama sesini duydu.

YILANLARI FARK ETTİLER

Minik kızın yanına koşan aile fertleri, birkaç metre ötede 2 yılan olduğunu fark etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Engin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA