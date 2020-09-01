Tunceli’de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu öldü

Alınan bilgiye göre, Dere köyünde yaşayan Engin ailesi, 2 yaşındaki çocukları Ronya Engin'i de yanlarına alarak bahçeye sebzeye toplamaya gitti.

AĞLAMA SESİ GELDİ SONRA…

Çocuklarını oynaması için uygun bir yere bırakan Engin ailesi, sebze toplamaya başladıktan bir süre sonra kızlarının ağlama sesini duydu.

YILANLARI FARK ETTİLER

Minik kızın yanına koşan aile fertleri, birkaç metre ötede 2 yılan olduğunu fark etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Engin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.