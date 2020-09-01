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Son dakika: MSB 'Mekanın gerçek sahipleri geri geldi' diyerek duyurdu! İşte terörden arındırılan İkiyaka Dağları

Son dakika haberi... (), terör unsurlarından arındırılan 'nin Yüsekova ilçesindeki 'ndaki yaban hayatına ilişkin görüntü yayınladı.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: MSB 'Mekanın gerçek sahipleri geri geldi' diyerek duyurdu! İşte terörden arındırılan İkiyaka Dağları

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: MSB Mekanın gerçek sahipleri geri geldi diyerek duyurdu! İşte terörden arındırılan İkiyaka Dağları SON DAKİKA: MSB 'MEKANIN GERÇEK SAHİPLERİ GERİ GELDİ' DİYEREK DUYURDU! İŞTE TERÖRDEN ARINDIRILAN İKİYAKA DAĞLARI

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