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'İzmir Jandarması’ndan flaş operasyon! FETÖ’cüler jet ski ile kaçmaya çalıştı, adaya ulaşamadan yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup oldukları gerekçesiyle haklarında örgüt üyeliğinden yargılama devam eden üyesi eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B., ekiplerince jet ski ile ’na kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler tutuklandı. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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'İzmir Jandarması’ndan flaş operasyon! FETÖ’cüler jet ski ile kaçmaya çalıştı, adaya ulaşamadan yakalandı

ve Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'nca aranan-yargılama süreci devam eden üyelerinin deniz yolu ile Yunan adalarına kaçışları ve bu kaçışları organize eden şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nda görev yapmakta iken 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ile ihraç edilen ve yargılama süreci devam eden FETÖ üyesi eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B.'nin deniz yolu ile yurt dışına kaçmak istediği tespit edildi.

'İzmir Jandarması’ndan flaş operasyon! FETÖ’cüler jet ski ile kaçmaya çalıştı, adaya ulaşamadan yakalandı 'İZMİR JANDARMASI’NDAN FLAŞ OPERASYON! FETÖ’CÜLER JET SKİ İLE KAÇMAYA ÇALIŞTI, ADAYA ULAŞAMADAN YAKALANDI

Şüphelilerin İstanbul'dan 'e gelerek Çeşme, Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri takibe aldı.

JET SKİ İLE KAÇIŞ

Bu kapsamda 29 Ağustos 2020 günü şüphelilerin 'nden satın aldıkları jet ski ile 'a bağlı 'na kaçmaya çalıştıkları anlaşıldı. Kolluk kuvvetlerinin titiz çalışması sonucu şüpheliler kaçamadan Çeşme İlçesi Pırlanta Plajı açıklarında yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi. (Nazif Karaman/Sabah)

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