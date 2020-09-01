'İzmir Jandarması’ndan flaş operasyon! FETÖ’cüler jet ski ile kaçmaya çalıştı, adaya ulaşamadan yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nda görev yapmakta iken 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan KHK ile ihraç edilen ve yargılama süreci devam eden FETÖ üyesi eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B.'nin deniz yolu ile yurt dışına kaçmak istediği tespit edildi.

Şüphelilerin İstanbul'dan İzmir'e gelerek Çeşme, Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri takibe aldı.