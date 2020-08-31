Son dakika: Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.* şeklinde bir açıklama yapıldı.