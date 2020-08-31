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Son dakika: Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi

Son dakika haberleri... “Nitelikli ” suçundan hakkında kovuşturma yürütülen isimli şahıs, 31.08.2020 tarihli “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesi kararıyla ihraç edildi.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Son dakika: Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.* şeklinde bir açıklama yapıldı.

Musa Orhan kimdir? Musa Orhan tutuklandı mı? Musa Orhan olayı nedir? Kaç yıl ceza aldı? MUSA ORHAN KİMDİR? MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI? MUSA ORHAN OLAYI NEDİR? KAÇ YIL CEZA ALDI?
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