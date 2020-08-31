31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 31 Ağustos Pazartesi

Son dakika haberi... Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 31 Ağustos Pazartesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 110 bin 102 testten 1587'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 44 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 370 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 244 bin 926'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 110 bin 102 test yapıldı, 1587 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 44 kişi hayatını kaybederken, 1087 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, toplam hasta sayısı 270 bin 133, toplam vefat sayısı 6 bin 370, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 961, toplam iyileşen hasta sayısı 244 bin 926 oldu.

Son dakika: 110 binden fazla kişiye test yapıldı! İşte 31 Ağustos günlük yeni vaka sayısı... SON DAKİKA: 110 BİNDEN FAZLA KİŞİYE TEST YAPILDI! İŞTE 31 AĞUSTOS GÜNLÜK YENİ VAKA SAYISI...

'GÜÇ TEDBİRDE'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde. " değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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